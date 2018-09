Divórcio: "Primeiro estão os interesses dos filhos"

"A relação pode continuar a ser feita de respeito", assegura Rita Rugeroni, autora do livro "Por Amor e Por Amizade" (um livro infantil que explica o divórcio aos mais pequenos e que foi baseado numa experiência pessoal). Não tem receitas, mas defende que os filhos devem ser sempre colocados em primeiro lugar: "A luta deve ser gerida em função do amor que temos por eles e não em função do rancor que temos pelo outro".

"Infelizmente, nem sempre as circunstâncias são as melhores", mas o respeito é talvez o melhor caminho "para as coisas acabarem bem", defende.