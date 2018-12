Três pescadores mortos em São Jacinto após serem colhidos por onda

Três pessoas morreram, na manhã deste sábado, depois de terem sido colhidas por uma onda, enquanto pescavam no molhe norte em São Jacinto, no concelho de Aveiro, confirmou à TSF o comandante da Capitania do Porto de Aveiro, Carlos Isabel.

Aquando do alerta, foi reportado que estariam quatro pessoas no local a pescar, junto a uma base militar. À TSF, o comandante da capitania explicou que não havia certezas quanto ao número total de pessoas no local, confirmando apenas a existência de duas vítimas mortais. Carlos Isabel explicou, por volta das 12h30 que, por isso, ainda havia "meios na água em buscas" até que se confirmasse que havia, ou não, mais desaparecidos.

A confirmação chegou pouco depois das 13h30, quando foi recuperado o corpo de um terceiro pescador, que estaria no mesmo local.

Entretanto, à TSF, a capitania confirmou que estavam no local quatro pescadores, sendo que o quarto - que sobreviveu - foi quem deu o alerta.

