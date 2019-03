Incêndio em Águeda está dominado

"O fogo foi dado como dominado às 5h08" desta madrugada e encontra-se agora "em fase de rescaldo e vigilância", estando cerca de 90 operacionais e perto de 30 viaturas a acompanhar as operações, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro. Até ao momento, não há registo de feridos.

PUB

O alerta para o incêndio foi dado pelas 21h30, junto à autoestrada 25, em Serém, no concelho de Águeda. As chamas lavravam numa zona de eucaliptal.

De acordo com comandante dos Bombeiros de Águeda, Francisco Santos, a maior dificuldade prendeu-se com a existência de ventos fortes e com os constrangimentos de acesso a um dos locais.