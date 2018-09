Doze distritos sob aviso amarelo devido ao tempo quente

O aviso amarelo do IPMA estende-se também aos Açores nomeadamente aos grupos ocidental (ilhas das Flores e Corvo) e central (Terceira, Graciosa, S. Jorge, Pico e Faial) sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, pontualmente forte, podendo ser acompanhada de trovoadas.

O Instituto prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral Centro até final da manhã e no interior durante a tarde e vento em geral fraco do quadrante norte, soprando moderado no litoral oeste, em especial durante a tarde.

A meteorologista Cristina Simões adianta à TSF que há condições para a ocorrência de trovoada, aguaceiros, que podem ser fortes, e queda de granizo.

O tempo quente pode trazer trovoada e queda de granizo no interior.

O aviso amarelo, o terceiro mais grave de uma escala de quatro, é emitido quando há uma "situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica".

A situação de instabilidade poderá manter-se durante toda a semana.