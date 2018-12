Duarte Belo e Catarina Belo - Olhares que rimam com toucinho do céu

Uma fotografia também pode ser um poema. Uma viagem pela memória. Um passo depois do outro. E vão mais de 700.000 quilómetros palmilhados por Duarte. O arquiteto que "constrói fotografias" a cada palmo do território português, onde volta e repete a volta, nem que seja na ponta do dedo, sempre que consulta o arquivo de mais de 1.350.000 fotografias: "o número já está desatualizado".

Duarte Belo vive em Viseu e gosta de trabalhar sozinho " para não atrapalhar ninguém". Catarina Belo vive no Cairo, e é professora de filosofia islâmica medieval. Dá aulas na Universidade Americana do Cairo há 12 anos, fala sete línguas e caminhar não é a praia dela, mas sim viajar.

Sempre que vem a Portugal, Catarina fica na casa de Queluz e recentemente foi ela que limpou os livros da biblioteca herdada do pai.

A cidade e o mar. As brincadeiras na praia. Os doces conventuais da pastelaria dos avós maternos. A palavra. Catarina Belo e Duarte Belo são filhos do poeta Ruy Belo e de Maria Teresa Belo e as memórias trespassam a conversa. Como se a janela da rádio deixasse entrar o vento da poesia. Mesmo quando os filhos engasgam perante os versos do pai.