"É agora ou nunca" . Para Marcelo as zonas afetadas pelos incêndios têm de "dar o salto"

O trabalho na região tem de ir para além da reconstrução. Diz o Presidente da República que é preciso "aproveitar para dar o salto" em regiões como Pedrógão ou Castanheira de Pera. Para isso, são necessários visitantes, turistas e investimento na economia local.

Reportagem de Tiago Santos com Marcelo Rebelo de Sousa

Marcelo Rebelo de Sousa esteve, esta segunda-feira, em Pedrógão Grande onde inaugurou a nova sede da Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão. Durante a tarde, passou ainda por Figueiró dos Vinhos, onde assistiu a um concerto da Orquestra Clássica do Centro e terminou o dia nas ruas de Castanheira de Pera, entre uma volta no carrossel ou um passeio no Comboio do Pai Natal.