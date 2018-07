É discreta, não sabe ouvir um não e tem "killer instinct". Quem é Cláudia Azevedo?

"A Cláudia é talvez a mais parecida comigo, a que tem mais killer instinct". As palavras são do próprio pai, Belmiro de Azevedo, no livro "O Homem Sonae". A filha mais nova, a mais discreta e a que se mantém mais afastada da vida pública chega agora à liderança do grupo Sonae, aos 48 anos.

Apesar da fuga constante à comunicação social que foi sendo visível ao longo dos anos, na carreira de Cláudia Azevedo houve espaço para o jornalismo, neste caso para administrar o jornal Público. Atrás dos microfones tudo é diferente e a paixão pelo jornal era notória. Na altura, apostou no desenvolvimento de uma aplicação para o Público, com o objetivo de inovar na forma de comunicar.

Nos últimos anos, a filha de um dos maiores empresários portugueses de sempre substituiu o progenitor e tornou-se na responsável pela reestruturação das áreas de turismo e lazer enquanto presidente executiva da Sonae Capital.

É caso para dizer "tal pai, tal filha". Na hora de trabalhar tem foco, vai direta ao assunto e "não" é palavra que não faz parte do vocabulário. Já assim era com o pai.

Cláudia estudou num colégio interno no Reino Unidos durante três anos, dos 15 aos 18 anos. Porém, na altura de ingressar no ensino superior ficou numa faculdade portuguesa, ao contrário dos irmãos, para se manter perto da família, até porque era a mais nova dos três e a mãe fez questão que ficasse por cá. Estudou Gestão na Universidade Católica e mais tarde fez um MBA no INSEAD.

Na hora de fazer escolhas pessoais, é conhecida a paixão pela Apple. O iPad é amigo para todas as horas e não vai a lado nenhum sem ele. E quando é tempo de lazer, os Monty Python são o grupo de eleição no que toca à comédia.

O trabalho é muito mas há sempre tempo para ver um bom jogo de futebol, principalmente do FC Porto. Os jantares e saídas com amigos são também normais na vida da misteriosa filha de Belmiro de Azevedo. Assim como os passeios pela Foz do Porto, onde mora.

Sabe-se ainda que Cláudia é casada com Miguel Barros e mãe de dois filhos, Lucas e Margarida.