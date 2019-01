É "normal" programar obras, mesmo que as anteriores não estejam executadas, diz ministro

"Estamos ainda no período normal, no período corrente de execução do PETI, é normal que haja muitos projetos em curso, mas isso não nos deve impedir de programar atempadamente - até para podermos planear os fundos comunitários - os investimentos que se seguirão", reage Pedro Marques à notícia do jornal Público que avançava esta quinta-feira que 80% dos projetos do PETI, o plano de obras públicas em vigor, estão por executar.

O PETI estava previsto para o período 2014-2020, mas o ministro queixa-se de ter recebido a pasta sem obras e sem projetos de execução. Por isso, as iniciativas deste programa lançado pelo governo de Passos Coelho vão prolongar-se até 2023, altura em que terminam os apoios do atual quadro comunitário.



Mas é normal que apenas 20% dos projetos estejam executados?



"Os projetos concluídos têm que ser acrescentados de informação relativa e de todos os projetos em execução. Os maiores projetos ferroviários que estavam previstos no PETI e que estamos a executar no 'Ferrovia 2020' estão em curso. O que não seria normal era eu não programar o investimento da próxima década e do próximo quadro comunitário, não começar a fazer projetos, a fazer estudos, a procurar consensos", sublinha o ministro com a conclusão: "Atrasaríamos toda a execução desse investimento".