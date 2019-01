Está por horas o anúncio que Lisboa vai receber as Jornadas Mundiais da Juventude

O Presidente da República chega esta sexta-feira ao Panamá para assistir às cerimónias das Jornadas Mundiais da Juventude. É a primeira vez que um país da América Latina recebe um dos maiores eventos religiosos mundiais.



Marcelo Rebelo de Sousa tem encontros marcados com os jovens peregrinos portugueses e também com o Presidente do Panamá. Mas o chefe de Estado espera ouvir do Papa Francisco a confirmação que Portugal organiza em 2022 as próximas jornadas.

A notícia foi divulgada em primeira mão em Portugal pelo diretor do jornal online Sete Margens. Em declarações à TSF, António Marujo revelou que a organização do evento já está em marcha.

"O facto de estar (no Panamá) um Presidente da República, um presidente de câmara com uma comitiva muito importante e significativa, o patriarca de Lisboa, mais o pároco do sítio onde em princípio as jornadas se vão realizar em Lisboa, que é o Parque das Nações, é óbvio que é essa a notícia que o Papa vai dar", frisou António Marujo.

António Marujo garante que o anúncio do Papa está para breve e sublinha a presença de uma importante comitiva portuguesa liderada por Marcelo Rebelo de Sousa.

Foi num ambiente de grande festa que o chefe da Igreja Católica chegou ao Panamá. Num dos primeiros discursos, Francisco pediu aos jovens que sejam construtores da paz, "que construam pontes em vez de muros."

Para Manuel Vilas-Boas, especialista da TSF em assuntos religiosos, a mensagem é clara. "O Papa diz tudo o que deve dizer e de uma maneira tremendamente perceptível. Ele utiliza às vezes a escorregar para o calão, aquilo que há 50 anos não se ouvia", sublinhou.

O especialista da TSF em assuntos religiosos, Manuel Vilas-Boas, sublinha que o Papa fala de uma forma clara.

As Jornadas Mundiais da Juventude decorrem até domingo na cidade do Panamá.