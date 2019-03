El Mundo elege Portugal como um dos melhores países para viver a reforma

Um país com vastas áreas rurais e uma costa extensa a perder de vista, "selvagem e bonita". É assim que o El Mundo retrata Portugal, um dos destinos eleitos para viver na idade da reforma. O custo de vida, mais baixo do que o espanhol, e o povo hospitaleiro são também argumentos elencados para motivar os que se aposentam a escolher território português para viver.

Para o El Mundo, é ainda importante a posição de Portugal no Índice Global da Paz, onde, em 2018, atingiu o quarto lugar. Fazer parte da União Europeia também integra a lista de razões para fixar morada em Portugal durante a reforma.

Mas, para os que sofrem de artrite, a Tailândia é a escolha ideal, escreve o jornal espanhol. "O inverno não é frio, e é possível escapar ao calor e à humidade nas áreas montanhosas", continua o El Mundo a descrever. É possível arrendar casa em Banguecoque por 300 euros e gastar 40 euros mensais em alimentação. "Praias de sonho, uma cultura budista, templos, montanhas e ilhas" são outros dos fatores apetecíveis para aqueles que querem desfrutar da reforma.

Peru, Costa Rica e Panamá

O Peru consta do mapa ideal para a publicação espanhola. A comida saudável, o património histórico e cultural, que inclui a cidade de Machu Picchu, as praias, as montanhas, o deserto, a medicina "privada de confiança" e mais de 300 dias de sol por ano são os maiores atrativos.

Mais a norte, a Costa Rica também é dos países mais indicados para reformados, pelo clima tropical, pelo "bom sistema sanitário", pela "beleza natural" e por ser "um exemplo de modernidade". A Costa Rica é ainda um lugar privilegiado pela quase ausência de alimentos processados, com primazia pelos legumes e frutas orgânicos.