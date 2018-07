Ele é doente renal, ela tem 14 anos. São atletas medalhados aplaudidos na AR

Ricardo Cunha é insuficiente renal crónico, desde 2001, e encontra-se, ainda, em lista de espera para a realização de transplante renal, no Hospital de Santo António, no Porto mas nem isso o impediu de conseguir ouro, prata e bronze nos Europeen Transplant and Dialysis Sports Championships, que decorreram na cidade de Cagliari, Itália, entre os dias 17 a 24 de junho.

"Apesar das enormes contrariedades que a vida lhe colocou no caminho, o atleta Ricardo Cunha, da União de Freguesias de Escariz, concelho de Vila Verde é, diariamente, um exemplo de luta, integridade, coragem e superação individual. Recentemente, integrado na Seleção Nacional (...) conquistou o primeiro lugar nos 5000m, na disciplina de marcha, dois segundos lugares, nas disciplinas de maratona e ténis de mesa pares e, ainda, um terceiro lugar em ténis de mesa individual", pode ler-se no voto apresentado pelo PSD e aprovado por unananimidade, que destaca ainda o atleta como "um exemplo de superação da prática desportiva".

Já Lara Machado, jovem de 14 anos foi uma das protagonistas do Campeonato do Mundo Barcelona 2018, ao conquistar um total de nove medalhas, durante a competição que ocorreu entre 22 e 30 de junho.



"Lara Machado é, por isso, um exemplo para os nossos jovens pela afirmação de arte milenar, a dança, cuja presença viva e marcante se encontra patente em todas as formas da cultura humana, ao longo dos tempos. A par da música, a dança constitui um veículo privilegiado de educação, de comunicação e expressão social", lê-se no voto aprovado.

Os dois atletas estiveram presentes nas galerias durante a leitura e votação, recebendo um aplauso de todas as bancadas e dos presentes nas galerias, mesmo contrariando as regras parlamentares, que como recordou Jorge Lacão, presidente em exercício, impedem manifestações nas galerias.