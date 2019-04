Em Matosinhos, não há só peixe na grelha

Matosinhos, enquanto destino gastronómico, é conhecido pelo peixe e pelo marisco, mas os produtos oriundos do mar estão longe de figurar como exclusivos nas ementas dos restaurantes locais.

A tradição, associada à histórica atividade piscatória, é forte, mas a restauração local é um atrativo da cidade onde se vai almoçar, jantar ou, noutra onda, saborear uma mariscada.

Frente à estação de Metro Câmara Matosinhos, no topo nascente da avenida da República, há um restaurante cujo nome é um convite, na forma de imperativo, aos mais hesitantes, confrontados com a estreita dimensão da fachada: Senta-te e Come é um espaço com seis dezenas de lugares com bom índice de conforto.

A sala é estreita e alarga no topo rematado pelo balcão, à frente da cozinha onde Artur Correia é oficiante ativo, liderando os fogões e a dinâmica do serviço. Natural de Arouca, esteve 26 anos na Suíça, sempre na restauração, área em que também foi formador,

Regressou há pouco mais de década e meia e estabeleceu-se na cidade matosinhense, num espaço acolhedor, com mesas cobertas por toalhas em panos e guardanapos do mesmo tecido. Baixela e copos a preceito.

A carne arouquesa - nem poderia ser de outra proveniência - e o bacalhau são a base de uma ementa pouco extensa, em que o polvo - em filetes ou à lagareiro - também marca presença.

Provou-se o bacalhau à Braga - à lagareiro é a outra opção - e a impressão inicial - de imediato confirmada - foi bastante positiva. Posta alta, acompanhada com batata frita às rodelas e farta cebolada embebida em azeite. Fritura exemplar: os lombos a soltarem-se sem esforço, gulosos. Plenos de sabor. Boa culinária, a aproveitar a qualidade da matéria-prima.

Na lista, figuravam outras propostas, robalo do mar e dourada e gambas na frigideira.

Nos pratos de carne, maior variedade - cabrito assado; cachaço de porco preto na brasa; costeletão de novilho; bife na pedra - mas é a vitela arouquesa que está em destaque.

A escolha recaiu na vitela assada, que não se apresentou ao nível culinário do bacalhau.

Um naco acolitado por alouradas batatinhas e arroz branco. Carne saborosa, mas pouco suculenta em algumas partes, a denunciar excesso de forno.

Todos os dias há um prato certo a evidenciar o lado tradicional da cozinha. Segunda-feira é dia de vitela estufada com ervilhas; na terça, há carne de porco dita à alentejana, isto é, com amêijoas; na quarta-feira, galo de caril e rojões à lavrador. O cozido à portuguesa surge à quinta-feira; no dia seguinte, há galo de cabidela.

Ao fim de semana, pratos mais suculentos: sábado, vitela assada; domingo é dia de assados - cabrito serrano e vitela arouquesa - e de tripas à moda do Porto.

Sobremesas banais. Garrafeira adequada. Serviço simpático neste restaurante em que o melhor é mesmo seguir o conselho: Senta-te e come. Em Matosinhos.

Localização: Matosinhos

Contacto: 22 400 7334