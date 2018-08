Em Paris, os Gay Games querem "desconstruir a invisibilidade"

Existe uma competição desportiva na qual o principal objetivo não é vencer. Nos Gay Games a justiça social é mais importante do que a performance. Os jogos olímpicos da diferença acontecem pela primeira vez em França até dia 12 de Agosto. A cerimónia de abertura tem lugar esta tarde pelas 19h00 de Paris, no estádio Jean-Bouin, no XVI bairro de Pairs.

Criados em 1982, numa altura em que a homossexualidade era ainda sinónimo de marginalização, transformaram-se - trinta a seis anos depois - num símbolo de luta contra todos os tipos de discriminação.

A reportagem da jornalista Lígia Anjos nos Gay Games, em Paris

"Os Gay Games nāo sāo comunitaristas", insistia o fundador da manifestação, o médico norte-americano Tom Waddell, aquando da primeira edição, em São Francisco.

Pouco mais de 10 mil atletas oriundos de 91 países diferentes ocupam diferentes estádios, pistas de atletismo ou centros aquáticos da capital francesa.

Ao todo, 67 pontos da região parisiense vāo estar mobilizados e o acesso às provas é, na maior parte das vezes, gratuito.

As 36 modalidades representadas vāo estar presentes em 150 competições durante os próximos nove dias. E se os desportos olímpicos vāo ser parte do evento, os Gay Games reivindicam a vontade de ignorar as convenções. Assim, os casais do mesmo sexo poderão dançar tal como os casais mistos na patinagem artística. Privados da natação sincronizada nas outras competições internacionais, os homens vāo poder aqui competir pela modalidade.

A participação foi aberta para todos sem nenhuma discriminação quanto à orientação sexual.

Sāo esperados 30 mil espectadores numa competição cujo valor estimado é de quatro milhões de euros, financiados pelo Estado francês e por parceiros privados.