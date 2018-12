A cidade de Aveiro, um destino turístico cada vez mais procurado, oferece aos olhos do visitante mais perspicaz, alguns recantos que surpreendem. Pela localização, tão perto e tão longe do bulício das artérias mais centrais.

É o caso do Largo Capitão Maia Magalhães, onde se encontra o quartel dos Bombeiros Novos, corporação que nasceu de uma cisão na Companhia de Bombeiros de Aveiro, criada em 1882.

No início do século XX, dissidências nascidas no seio daquela corporação, levaram à criação da Companhia de Salvação Pública Guilherme Gomes Fernandes, hoje mais conhecida por Bombeiros Novos.

No largo do quartel, destacam-se o monumento ao Soldado da Paz e o palacete, construído na segunda metade do século XIX, que alberga a sede da atual união de freguesias de Vera Cruz e Glória.

É uma zona central da cidade, pacata, mas à margem dos trajetos mais turístico incluídos no percurso do Comboio de Natal, uma das muitas atrações da iniciativa Sai Prá Rua.

Uma iniciativa que anima a cidade dos canais até dia 14 de janeiro.

Perto do referido largo, concretamente na rua do Gravito, está situado o restaurante A Nossa Casa.

TSF à Mesa - Ementa com sabor a mar em casa no centro de Aveiro

O espaço interior é vasto: uma sala principal, à entrada, outra, mais moderna do lado direito, com um aquário marisqueiro no topo e parte da garrafeira como elemento decorativo.

Um terceiro espaço, mais interior, aumenta a lotação da casa, muito frequentada pelos aveirenses. O peixe, fresco e colocado bem à vista no expositor frente ao balcão, e o marisco dominam a ementa deste restaurante com a mesma gerência há mais de uma década.

Na sala principal, em tons claros, uma exposição de pintura, com quadros alusivos a motivos aveirenses, dá mais cor às paredes. Amesendação normal, com toalhas de pano cobertas com papel.

Nos acepipes, destaque para os carapauzinhos e para o mexilhão, que introduz os sabores do mar, bem patentes no capítulo mais extenso da lista e onde figura o peixe grelhado - robalo, salmonetes, linguado, peixe-galo - acompanhado com migas.

O polvo - à lagareiro e em filetes, acompanhado com arroz do mar - torna a ementa mais abrangente.

O bacalhau marca presença na versão com broa e as enguias - fritas ou, para duas pessoas, em caldeirada - reforçam aposta nos produtos da região.

Para dois comensais, há propostas apelativas: massada de tamboril; arroz de gambas; cataplana de marisco; ensopado do mar.

Muito apreciado, o arroz de marisco especial, bem como a sapateira recheada com gambas e a mariscada.

Inserida como sugestão do dia, sempre variável, a dourada no forno -, um belo exemplar, acolitado por batatinhas e brócolos --, revelou adequado tratamento culinário.

Escolha mais limitada - como se compreende -- nos pratos de carne, cingida a três tipos de bife e a escalopes de frango com cogumelos.

Nas sobremesas, menção para Ana Preta, um doce à base de chocolate, natas, leite condensado e bolacha.

Carta de vinhos de muito bom nível, equilibrada e com preços sensatos. Maior número de referências do Douro e da região dos Vinhos Verdes e um lote muito interessante de espumantes,

Serviço simpático neste restaurante com uma cozinha que valoriza a boa matéria-prima oriunda do oceano e da ria.

A Nossa Casa, em Aveiro.

Onde fica:

Localização. Aveiro

Telef.: 234 080 135