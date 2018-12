Emigrante oferece 1200 presentes a crianças internadas

Emigrante em França, começou a fazer isto sozinho, mas há alguns anos que conta com o apoio da família e dos amigos. Este ano vai distribuir 1200 presentes.

Em 1981 acompanhou os últimos dias de vida do filho mais velho, num hospital, durante o período de Natal. Viu muitos rostos tristes nas camas vizinhas, comprou presentes para oferecer e desde então, Gilberto Mota, emigrante em França e empresário, decidiu que ia fazer tudo o que pudesse para tornar mais leves os dias de quem está internado e assumiu o papel de Pai Natal.

"Pusemos as caixas dos correios na pediatria de Coimbra e Leiria. Os meninos escreveram ao Pai Natal, temos as cartas e dá-mos tudo o que pediram. Desde a máquina fotográfica, ao telefone, iPad, tudo... O nosso objetivo é que cada menino tenha o que escreveu na carta."

Há 36 anos que passa o dia 25 de dezembro a realizar desejos nos hospitais. "Há muitas cartas que pedem saúde, há cartas muito emocionantes e que doem".

Ouça a reportagem de Rute Fonseca com o "pai natal" Gilberto Mota

Este ano vai distribuir 1200 presentes por todas as crianças e idosos internados no Hospital Pediátrico de Coimbra, no Centro Hospitalar de Leiria e no Hospital Distrital de Pombal.

"Fiz isto durante anos sozinho, agora tenho grupos de amigos que ajudam e permitem que em vez de visitar um hospital, possa visitar quatro ou cinco"

Todos recebem uma prenda: este ano também vão ser distribuídos 300 kg de bombons e 150 kg de tangerinas, a pensar nos diabéticos. Para este emigrante de 57 anos, o dinheiro que gasta é irrelevante, comparado com o que ganha.

"O maior valor que podemos distribuir é o tempo e o amor. Temos crianças, bebés que passam o Natal no hospital com doenças gravíssimas e isso é que é custoso. O que fazemos é uma gota de água no oceano".

Habituado a realizar sonhos, o pai Natal Gilberto Mota também tem um pedido.

"Gostaria que daqui a 10 anos todos os hospitais pediátricos de Portugal tivessem o Pai Natal".

Dia 25 de dezembro, Gilberto Mota começa a distribuir presentes às 8h30, no Hospital Pediátrico de Coimbra. Ao meio dia regressa ao Pombal e às 16h distribui as últimas prendas no Centro Hospitalar de Leiria.