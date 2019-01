Empresa diz ter retirado parque infantil de escola em Arganil por falta de pagamento

O alegado furto dos materiais que compunham um parque infantil numa escola em Arganil terá sido, afinal, uma remoção feita pela própria empresa que tinha o instalado.

A CRP Lda., explicou à RTP que limitou-se a levantar o equipamento devido a uma alegada falta de pagamento do mesmo por parte do empreiteiro da obra, a CIP Construções.

No meio desta quezília está também a Câmara Municipal de Arganil, cujo autarca garante ter efetuado todos os pagamentos devidos à CIP. Em declarações à RTP, o presidente da câmara Luís Paulo Costa refere que, numa carta enviada à autarquia, é explicado que a CIP não terá pago o valor da obra à CRP, algo que "sai completamente fora daquilo que é o relacionamento da autarquia com os seus fornecedores e, neste caso, com o empreiteiro da obra."

Luís Paulo Costa garante que "todas as faturas relativas ao fornecimento e instalação destes equipamentos foram pontualmente pagas." Acontece que, no documento em questão, a CRP informa que, uma vez que os equipamentos não foram devidamente pagos, continuam a ser propriedade da empresa, pelo que enviou os seus funcionário à escola de Sarzedo para os recolher.

O autarca de Arganil encara esta iniciativa como um assalto por parte da CRP e exorta agora a empresa a "apresentar desculpas" ao município pelo "ato tresloucado e impensado que praticou".

"Aconteceu ali uma sucessão de crimes: invasão de propriedade, arrombamento de um portão e roubo de equipamento municipal comprado e religiosamente pago", defende o autarca.

A remoção dos equipamentos foi levada a cabo no dia 30 de dezembro.