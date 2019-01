A Costa Nova é um dos mais sugestivos locais da orla marítima nortenha. Na estreita faixa de terra entre as ondas impetuosas do oceano e as calmas águas da ria de Aveiro nasceu, nos primórdios do século XIX, uma povoação de pescadores, oriundos das vizinhanças.

A construção da barra do rio Vouga potenciou a fixação da comunidade piscatória vinda de Ílhavo e das redondezas num local até então ermo. Era, tão somente, um prado verdejante, onde começaram a ser construídos armazéns para arrecadar as artes da pesca.

Assim nasceu a Costa Nova, topónimo que diferenciava a localidade em relação a S. Jacinto, povoação mais antiga, conhecida por Costa Velha.

Airosa, com as construções, bem originais, pintadas em cores vivas e às ricas verticais, a Costa Nova manteve esse castiço ex-libris, transformando os chamados palheiros em residências de veraneantes.

Mas, ao longo de todo o ano, não faltam atrativos para uma escapada até aquela faixa do território nacional, onde o peixe e o marisco são maioritários nas ementas da restauração local.

Tomando o rumo da Costa Nova, após a rotunda onde termina a A25, deparamos, cerca de 200 metros mais à frente, do lado direito da avenida José Estêvão, com um prédio de quatro pisos.

O rés-do-chão é ocupado pelo restaurante Duna do Meio, uma casa onde peixe fresco e marisco dominam. A sala, com lotação para quatro dezenas de comensais, capacidade que é aumentada pela esplanada, é confortável. Os tons claros imperam num espaço sóbrio. Mesas com toalhas e guardanapos em tecido; cadeiras bastante cómodas.

TSF à Mesa - Entre o mar e a ria a duna fica no meio

O marisco preenche um dos capítulos principais da lista, em que figuram os crustáceos favoritos da maioria da clientela, desde sapateira a santola, bem como camarões, gambas, perceves, lagostins.

Um rol de propostas que tem continuidade nos pratos de resistência, para além do peixe fresco do dia, sempre presente, sendo apreciável a variedade de espécies.

A caldeirada de enguias dá uma nota regional mais acentuada e saborosa às sugestões que podem, eventualmente, passar pelo robalo assado no forno; filetes de polvo ou uma caldeirada de garoupa. Comida de tacho, bem elaborada, a tirar partido da frescura dos produtos oceânicos.

Sobremesas habituais. Garrafeira de muito bom nível. Serviço simpático neste restaurante, literalmente, entre o mar e ria. Duna do Meio, na Costa Nova.

Onde fica:

Localização: AV. José Estevão, 2 H, 3830-453 Gafanha da Encarnação (Ílhavo)

Telef.: 234 396 285