Alexandre Vaz tem 28 anos e, no ano passado, decidiu mudar de vida e seguir um objetivo. "Desde criança, quando eu comecei a andar de skate, sempre tive o sonho de conhecer Barcelona, porque Barcelona é como a capital mundial do skate", conta.

A viagem pela Europa começou pela Catalunha, seguiu-se a Holanda e agora Portugal. Para trás ficou o Brasil. "O Brasil está muito perigoso e o custo de vida é muito caro. É muito difícil de trabalhar e conquistar as suas coisas", lamenta.

Alexandre Vaz é natural de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Em Lisboa conseguiu trabalho e dedicou-se a descobrir as raízes portuguesas. "Eu tenho um avô português, eu estava o tempo inteiro buscando documentos através da minha família. Até que eu consegui juntar todos os documentos, eu vim para cá para poder buscar a certidão de nascimento dele. Ele é de Paços de Sousa".

Alexandre Vaz está a tentar pedir a nacionalidade portuguesa, mas dois meses depois da chegada a Lisboa, teve um colapso pulmonar. "Tive de fazer uma cirurgia pulmonar e fiquei uma semana internado. Então eu não poderia trabalhar durante dois meses, eu teria que ficar de repouso, não poderia andar de avião pela questão da pressão da aeronave e aí eu fiquei sem saber o que fazer. Eu pedi ajuda à Santa Casa, à assistente social no hospital".

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) deu-lhe apoio durante o período de pausa e conduziu Alexandre para um novo desafio. "Eles conheceram o meu perfil, que eu gosto de informática, que eu estava de repouso em casa mas eu estava estudando sozinho programação. E aí falaram de uma oportunidade muito boa de um curso de programação, que eu tinha o perfil perfeito para estar lá", conta.

Foi assim que Alexandre Vaz conheceu a Academia de Código, uma start-up portuguesa que dá formação na área de programação a desempregados, inserida na Casa do Impacto que abre portas a 1 de outubro. Alexandre está a fazer um curso intensivo durante três meses para aprender a programar. "O que eu escuto é só recomendações ótimas sobre o curso de pessoas que estudaram aqui. Todo o mundo realmente está se dando bem, aprendeu um curso. Você vai estar competindo no mercado com pessoas que estudaram quatro anos, cinco anos e as pessoas têm tido uma aprovação muito boa e espero aprender cada dia mais aqui e conseguir", refere.

Ouça a reportagem da jornalista Sara de Melo Rocha

Alexandre não é novo nestas andanças, já trazia formação e o bichinho da informática. "No Brasil estudei Redes de Computadores mas foi bem de repente a Santa Casa tinha uma proposta desse curso. Eu não esperava estar estudando um curso de programação, é um curso realmente muito bom e realmente está mudando a minha vida", conclui.

Além da Academia de Código, Alexandre está também a investir no inglês. São cursos e projetos que fazem parte da Casa do Impacto, um novo projeto da SCML que quer juntar iniciativas de empreendedorismo e de inovação social em Portugal.

Nuno Cabaço da SCML explica que a Casa do Impacto quer que os projetos ligados ao empreendedorismo estejam todos a fervilhar no mesmo espaço. "Até então temos estado a trabalhar um pouco separados. Às vezes era redundante estarmos a fazer programas similares mas cada um a fazer o seu. O que vai acontecer com a Casa do Impacto é que estamos todos a trabalhar para aumentar a massa crítica do empreendedorismo", explica.

A Casa do Impacto quer ter soluções para vários públicos. "Às pessoas que estão desempregadas, por norma dar-se-ia, para além do apoio comunitário e social, alguma oferta de cursos na cozinha, bate-chapas, assim coisas mais tradicionais. O objetivo de cada pessoa é subjetivo, procuramos dar respostas sociais que se adaptem. Não substituindo as anteriores mas apenas alargando o leque de opções que temos para dar", refere.

Para o público externo, Nuno Cabaço garante que qualquer pessoa que queira entrar no mundo do empreendedorismo pode fazê-lo através da Casa do Impacto ou através de uma candidatura a qualquer um dos programas da SCML, nomeadamente o PAES Aceleração.