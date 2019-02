António Arroio: depois dos ratos, avaria elétrica encerra escola

A Escola Artística António Arroio, em Lisboa, encerrou esta segunda-feira devido a problemas com a eletricidade do edifício, disse à Lusa o diretor daquele estabelecimento de ensino, Rui Madeira.

"Só vai haver aulas quando for certificado que a avaria está resolvida", afirmou o diretor da escola, que contactou a Parque Escolar para efetuar essa avaliação, que ainda não estará concluída.

O professor explicou que durante o fim de semana houve "sinal de uma avaria", tendo-se constado hoje que não havia energia para a escola funcionar e o estabelecimento foi encerrado pelas 13h00.

"Não é um problema num setor da escola, é na alimentação principal, que se encontra na zona do edifício que não está concluída e à qual não temos acesso", explicou, referindo-se às obras na escola que foram interrompidas em 2009.

Parque Escolar já está no terreno

Contactada pela TSF, a empresa pública Parque Escolar informava que uma equipa já está na escola a tentar resolver as avarias. A expectativa é de que os trabalhos sejam concluídos até ao final do dia. Nesse cenário, as aulas seriam retomadas já esta terça-feira. À Lusa, o diretor da escola assegurou que, pelo menos no período da manhã, a escola não abrirá portas.

As obras de requalificação na Escola António Arroio, da responsabilidade do programa de modernização das escolas secundárias, da empresa pública Parque Escolar, foram interrompidas em 2009, ficando a escola sem cantina, entre outras valências.

A escola onde estudaram Mário Cesariny e Júlio Pomar encontra-se degradada, com espaços em estaleiro, onde as obras foram interrompidas.

Os alunos têm levado a cabo diversas formas de luta por melhores condições na escola. Em novembro passado, num protesto liderado pela associação de estudantes, comeram no chão em frente à Assembleia da República.

Notícia atualizada às 20h50