Na cidade do Sado, rio que se espreguiça antes de abraçar o Atlântico, há uma nova dinâmica na parte mais antiga. O centro de Setúbal, cidade espraiada entre a serra da Arrábida e o morro acastelado de Palmela, ganhou outra vida, cor e movimento com a abertura de novos espaços, nomeadamente de restauração.

Um dos exemplos desse novo fôlego da baixa setubalense é o largo dr. Francisco Soveral. A dois passos da avenida Luísa Todi, artéria central da cidade, o antigo largo da Ribeira Velha está diferente. Para melhor. A emblemática árvore, com décadas a ver a pequenada correr à volta, lá continua no centro de uma praça com uma nova atmosfera.

Um dos edifícios mais antigos, cuja existência ronda o século e meio, foi transformado no restaurante DE PEDRA E SAL, que ocupa o piso térreo, sendo os restantes destinado a alojamento local,

Um exemplo que não foi único e ajudou a dar uma atmosfera diferente, outra cor e movimento, um ar mais concorrido ao velho largo.

TSF à Mesa - Espaço alternativo no centro de Setúbal

O espaço de restauração tem matriz muito própria, com uma filosofia que de algum modo foge um pouco ao arquétipo setubalense, baseado no peixe grelhado e no choco frito.

Na cozinha, visível da rua, a figura central, no capítulo de equipamento, é o josper, grelhador e forno que funciona a carvão vegetal natural.

A sala, moderna e airosa, tem o cordame dos barcos como elemento-chave da decoração e remete para a ligação da cidade ao mar e à pesca.

Ambiente descontraído

Na ementa, sobressai a especialidade que esteve na base do nome da casa, o bife na pedra de sal, que chega já quente à mesa, servido em prato de barro preto de Bisalhães, património imaterial da Unesco desde 2016, curiosamente, ano de abertura do restaurante.

A pedra de sal é oriunda da mina de Loulé e extraída a 230 metros de profundidade.

Para acompanhar o bife, legumes assados e batata à padeiro.

Nas restantes opções contidas na lista, entre escolhas de pratos de carne e de peixe, destaca-se o bacalhau à lagareiro, com puré de pimentos e batata a murro, regado com azeite de ervas e alho.

Para concluir, bolo de chocolate fumado e gelado.

Garrafeira suficiente. Serviço simpático neste restaurante com liderança sabedora na cozinha. DE PEDRA E SAL, em Setúbal.

Onde fica