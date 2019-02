A Adega do Olho já não é ali, recordando parte do letreiro colocado sobre a porta, fechada pela pressão turística, do tasco centenário da antiga travessa das Flores, hoje a rua mais pequena do Porto.

Com nome de mercador-diplomata: Afonso Martins Alho, o portuense que logrou entender-se com a coroa britânica, firmando o primeiro tratado comercial com o reino de sua Majestade.

Daí a expressão tripeira «fino como o Alho».

Corria o ano de 1353, governava por cá D. Afonso IV, e ao porto de Viana do Castelo começava a ser desembarcado bacalhau. Na viagem de regresso, o bojo dos navios ia repleto de pipas de vinho verde.

Na viela com uns 30 metros de extensão e estatuto de rua, ligando Flores a Mouzinho da Silveira, a bandeira da gastronomia tradicional continua erguida numa casa simples, proporcional à dimensão da ruela.

O Caseirinho é um espaço em plano inferior ao da rua; acanhado, onde se acomodam duas dezenas de comensais. Balcão do lado direito, logo a seguir, bem à vista, a cozinha onde Madalena Pinheiro comanda as operações. É assim há duas décadas, nesta casa que é um hino aos produtos e sabores transmontanos, em particular da região de Mirandela. Das alheiras à bôla e aos pastéis de carne de vitela, a marca da Terra Quente está lá.

TSF à Mesa - Espaço caseirinho na baixa tripeira

Sem luxos, a sala estreita e com a parede do fundo decorada com pratos de porcelana, está normalmente repleta. Os pitéus diários e a relação preço-qualidade são justificado fator de atração na baixa portuense, onde hoje são raríssimos os restaurantes de matriz tradicional, que oferecem comida caseira, fugindo aos ditames da moda, e a preços em conta.

Para aconchegar o estômago nos dias frios, o cozido à portuguesa, por norma à quarta ou quinta-feira, é uma boa sugestão. Dose individual, servida a preceito, com carnes, frango incluído, e enchidos de boa qualidade, legumes e batata saborosos.

Regra geral, à segunda-feira, a vedeta é o cabrito assado; no dia seguinte, há rojões; na reta final da semana surgem como opções o lombo assado com alheira e os filetes de pescada acompanhados com arroz de grelos.

As sobremesas, todas de fabrico caseiro e na forma de bolos servidos à fatia, destacam-se pela variedade e aspeto tentador. Até o bolo-rei, é de confeção própria.

Vinho da casa, um tinto transmontano, de boa qualidade.

Serviço muito simpático neste restaurante simples e acanhado, ideal para o dia-a-dia, que mantém acesa a chama das casas tradicionais.

Um oásis na baixa portuense para refrescar memórias de uma cozinha despretensiosas. O Caseirinho, entre as ruas das Flores e de Mouzinho da Silveira, no Porto.

Onde fica:

Localização: Cais das Pedras 40, 4050-452 Porto

Telef.: 222 007 022