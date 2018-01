Espaço Cidadão Móvel: serviços vão percorrer o país sobre rodas

O Governo apresenta esta sexta-feira cinco carrinhas, integradas no projeto Espaço Cidadão Móvel. São carrinhas que vão percorrer o interior do país para oferecer serviços públicos - desde a Segurança Social à Justiça, passando pela Saúde e Finanças.

Em declarações à TSF, a secretária de Estado da Modernização Administrativa, Graça Fonseca, destacou as vantagens do projeto: "Há um conjunto de serviços que, hoje em dia, os cidadãos podem encontrar na rede de 526 espaços do cidadão físicos que existem pelo país e que agora vão passar a estar dentro de uma unidade móvel que pode circular e ir onde as pessoas estão".

Ao todo, são cerca de 140 serviços que vão estar disponíveis nestas unidades móveis. De acordo com a secretária de Estado, tratar de assuntos como a marcação de consultas, a renovação da carta de condução ou a emissão do certificado de registo criminal vai ser muito mais acessível para as populações isoladas e carenciadas.

O melhor da TSF no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade TSF. Subscrever

A secretária de Estado da Modernização Administrativa refere as valências das novas unidades móveis

As carrinhas com serviços digitalizados, estarão equipadas com computador e contar com dois funcionários, por cada unidade móvel.

As carrinhas vão estar até fevereiro nos distritos de Viseu e Coimbra, para reforçar o apoio às vitimas dos incêndios. Nesta primeira fase, o Governo estima gastar cerca de 30 mil euros.