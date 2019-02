A cidade mais alta de Portugal é muito mais que o quinteto de cinco efes, caracterizador de uma urbe com uma história que se perde na memória dos séculos.

PUB

No centro histórico da Guarda, em grande parte bem conservado, recuperado e a ganhar nova vida, as paredes graníticas das igrejas, casas senhoriais, arcos que foram portas e torres, têm gravadas as marcas do tempo, foram testemunhas de muitos episódios da vida da cidade, de alguns capítulos da nossa história.

Entre a Torre dos Ferreiros, um dos baluartes mais importantes do século XIII, e a bonita igreja da Misericórdia, com duas torres sineiras e que começou a ser construída em 1611, no local onde terá sido erigida, no reinado de D. Sancho II, a 2.ª sé da Guarda, o restaurante D"Sigual, no largo João de Almeida, é um espaço cuja filosofia rompe, de algum modo, com o cenário exterior.

TSF à Mesa - Espaço em centro histórico guarda modernidade

No interior de um vetusto edifício de paredes em granito, nasceu um espaço moderno, onde o ferro, a madeira e a pedra são elementos preponderantes da decoração, moderna, simples, atraente, bem conseguida,

O mobiliário condiz em absoluto com todo o conjunto, proporcionado um ambiente descontraído, informal. Até para tomar café ou saborear uma bebida, convites implícitos nas valências da casa, evidenciadas em língua inglesa.

A cozinha é marcada pela contemporaneidade, aliás expressa no empratamento apelativo, de resto marcado pela criatividade.

Os capítulos da ementa preenchem a habitual separação em propostas de peixe ou de carne; há outros referentes a massas, francesinhas e saladas.

Neste, impera um trio: de tomate e queijo fresco, aromatizado com azeitona e orégãos, chips de batata-doce e molho de mel e mostarda ou de peito de frango grelhado, com alface, rúcula, tomate cherry e maçã.

Outra salada: abacaxi e camarão, com croutons e molho cocktail.

Nos pratos de carne, destacam-se medalhão de porco com bacon e um quarteto de bifes: à portuguesa, com presunto e batatinhas; à casa, acolitado com queijo, fiambre e ovo estrelado; à D'sigual, com molho à base de mostarda e à chef, com gambas.

Mais apelativas, as propostas com sabor marinho: espetada de gambas com chocos, salteado de fettuccini e legumes; caril ou risotto, ambos de gambas; tachinho de polvo com salteado de batatinhas e lombinho de bacalhau confitado em tachinho de arroz e gambas.

Sobremesas variadas. Garrafeira suficiente. Serviço despachado neste restaurante que está na moda e amplia a oferta gastronómica da cidade, com propostas mais arrojadas e contemporâneas.

Razões para que o nome lhe assente: D"Sigual, na Guarda.

Onde fica:

Localização: Guarda

Telef.: 271 238 046 ; 967 841 327