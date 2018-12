A cidade algarvia de Olhão, importante centro piscatório, é conhecida como um bom destino para comer peixe e marisco. O festival que anima alguns dias em pleno verão é um cartaz que traduz, de algum modo, a qualidade dos produtos que chegam do mar.

A urbe, de casas caiadas de branco e ruelas estreitas, ainda mantém na parte mais antiga algum do encanto de outros tempos, em que a açoteias ditaram o epíteto de vila cubista, dada a forma das construções encimadas por um terraço.

Todavia, Olhão é uma cidade tipicamente algarvia, rodeada de praias excelentes, vizinha da ilha de Armona, muito procurada pelos veraneantes em tempo de férias.

Com o turismo em alta, quatro amigos de infância decidiram, em 2014, montar um projeto na área da restauração, tendo peixe e mariscos como matriz do negócio. A ligação familiar da maioria ao mundo da pesca catapultou a ideia que levou à criação do Terra i Mar, restaurante e marisqueira com magnífica localização na avenida 5 de outubro, frente ao jardim do Pescador Olhanense.

TSF à Mesa - Espaço olhanense oferece o melhor de dois mundos

O espaço distingue-se pela singular decoração, e pelo exterior, onde alguns barris fazem o papel de mesas, conferindo à esplanada uma imagem verdadeiramente apelativa.

Interior confortável; ambiente descontraído, como é habitual neste tipo de estabelecimentos, onde um petisco é começo ideal de função. E logo com propostas tão apetecíveis: amêijoas à Bulhão Pato; camarão ao alhinho; lulinhas fritas.

No capítulo mais substancial da ementa, o realce é dado pela cataplana de mariscos, uma das especialidades da casa, graças à qualidade da matéria-prima e à confeção aprimorada.

Em plano idêntico, situam-se os filetes de peixe-aranha, pouco comuns e que, por isso, mesmo, justificam natural curiosidade na consulta da lista.

Ensopado de enguias; biqueirão e o muito apreciado arroz de marisco são opções a ter em conta nesta casa onde os crustáceos e os moluscos, a par do peixe fresco, ditam leis.

Sobremesas habituais. Garrafeira suficiente, tendo em conta as características deste restaurante e marisqueira que reúne o melhor de dois mundos. Terra i Mar, em Olhão.

Onde fica:

Localização: Olhão

Telef.: 289 714 315