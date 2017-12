Tempestade Bruno afeta Portugal

Depois da Ana, agora é a vez da tempestade Bruno afetar o território continental português.

Em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) refere que a depressão Bruno encontra-se a sudoeste das ilhas Britânicas e irá deslocar-se gradualmente para leste.

"Portugal será afetado, entre o final da tarde de hoje e as primeiras horas de amanhã, pela passagem de uma superfície frontal fria associada a esta depressão", refere o IPMA.

Os efeitos previsíveis são "aumento da intensidade do vento, ocorrência de precipitação e aumento da agitação marítima".

Assim, "o vento será moderado a forte, com rajadas até 80 km/h, podendo atingir 110/120 km/h nas terras altas das regiões Norte e Centro".

A chuva "atingirá todo o território, sendo mais intensa nas regiões Norte e Centro".

Quanto à agitação marítima, "na costa ocidental, os efeitos da depressão Bruno sentir-se-ão até dia 28, com ondas de noroeste com 4 a 5 metros, atingindo 5 a 6 metros a norte do Cabo Carvoeiro, amanhã, dia 27".

A tempestade Bruno, que também afetará Espanha, é a segunda da lista elaborada pelas agências meteorológicas de Portugal, Espanha e França, num projeto que pretende facilitar a cooperação entre os países e sensibilizar as populações dando nomes às tempestades que afetem o sul da Europa.

A 10 de dezembro, a tempestade Ana causou um morto em Portugal.