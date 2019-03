Demora nos acessos à Luz. Joga Portugal

Lisboa - 18:40

Trânsito Lento

Nos acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir de Campolide.

Ainda no Eixo Norte Sul em direção a Camarate há fila entre as Laranjeiras e a 2ª Circular. No sentido contrário há fila entre a zona da Av. Padre Cruz e a saída para a 2ª Circular.

No final da A2 em direção à Ponte 25 de Abril há fila a partir da Baixa de Corroios. Afeta o IC20 que tem fila desde a área de serviço até saída para Lisboa

Na 2ª Circular em direção a Sacavém há demora entre as Torres de Lisboa e o radar. No sentido contrário há fila entre a Encarnação até saída para Benfica.

No IC19 em direção a Lisboa há abrandamentos entre o Cacém e saída para o Estádio da Luz na 2ª Circular. Em direção a Sintra há fila entre Alfragide e a Amadora.

Porto - 18:40

Trânsito Lento

Na VCI em direção à Arrábida há fila entre a Ponte do Freixo e a A3. No sentido contrário há abrandamentos entre a Via Norte e a saída para as Antas. Há fila nos dois sentidos entre o nó da Via Norte e a Ponte da Arrábida.

Na Av. AEP sentido Matosinhos / Porto

No final da A3 para a VCI

Na A4 no sentido Porto - Amarante, na saída para Ermesinde

Lisboa - 18:20

Acidente no IC2 junto ao nó da A1 em Santa Iria da Azoia sentido Lisboa / Vila Franca. Há fila desde a Estação de Mercadorias

Trânsito Lento

Em todos os acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir de Campolide. No sentido contrário do Eixo há fila entre as Laranjeiras e a 2ª Circular.

No final da A2 em direção à Ponte 25 de Abril há fila a partir da Baixa de Corroios. Afeta o IC20 que tem fila desde a área de serviço até saída para Lisboa

Na 2ª Circular em direção a Sacavém há demora entre as Torres de Lisboa e o radar. No sentido contrário há fila a anteceder a zona do relógio até saída para Benfica.

No IC19 em direção a Sintra há fila entre Alfragide e Queluz. No sentido contrário há abrandamentos entre Tercena e saída para o Estádio da Luz na 2ª Circular.

Porto - 18:20

Trânsito Lento

Na VCI em direção à Arrábida há fila entre a Ponte do Freixo e a A3. No sentido contrário há abrandamentos entre a Via Norte e a saída para as Antas. Há fila nos dois sentidos entre o nó da Via Norte e a Ponte da Arrábida.

Na Av. AEP sentido Matosinhos / Porto

No final da A3 para a VCI

Na A4 no sentido Porto - Amarante, na saída para Ermesinde

Lisboa - 17:55

Ainda por resolver o acidente na A33 junto à saída para o IC20 sentido Charneca da Caparica / Nó das Casas Velhas. Há fila desde a rotunda do Lazarim

Trânsito Lento

Em todos os acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir de Sete Rios. No sentido contrário do Eixo há fila entre Camarate e a ligação ao túnel do Grilo

No final da A2 em direção à Ponte 25 de Abril há fila a partir da zona do Feijó

Na 2ª Circular em direção a Sacavém há fila entre as Torres de Lisboa e o radar. No sentido contrário há abrandamentos entre a zona do relógio e a saída para Benfica.

No IC19 em direção a Sintra há fila entre Alfragide e Queluz. No sentido contrário há fila entre Tercena e a Amadora

Porto - 17:55

Trânsito Lento

Na VCI em direção à Arrábida há fila entre Bonjoia e a A3. No sentido contrário há abrandamentos entre o Amial e a saída para as Antas. Há fila nos dois sentidos entre o nó da Via Norte e a Ponte da Arrábida.

Na Av. AEP sentido Matosinhos / Porto

No final da A3 para a VCI

Na A4 no sentido Porto - Amarante, na saída para Ermesinde

Lisboa - 17:35

Acidente na A33 junto à saída para o IC20 sentido Charneca da Caparica / Nó das Casas Velhas. Há fila com cerca de 1km

Trânsito Lento

Em todos os acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir de Sete Rios. No sentido contrário do Eixo há fila entre Camarate e a ligação ao túnel do Grilo

No final da A2 em direção à Ponte 25 de Abril há fila a partir da zona do Feijó

Na 2ª Circular em direção a Sacavém há fila entre as Torres de Lisboa e o radar. No sentido contrário há abrandamentos entre a zona do relógio e a saída para Benfica.

No IC19 em direção a Sintra há fila entre Alfragide e Queluz.

Porto - 17:35

Trânsito Lento

Na VCI em direção à Arrábida há fila entre Bonjoia e a A3. No sentido contrário há abrandamentos entre o Amial e a saída para as Antas. Há paragens nos dois sentidos entre Francos e a Ponte da Arrábida.

Na Av. AEP sentido Matosinhos / Porto

No final da A3 para a VCI

Na A4 no sentido Porto - Amarante, na saída para Ermesinde

Lisboa - 17:15

Acidente na A1 zona de Alhandra no sentido Porto / Lisboa km 19.5. Há paragens na passagem pelo local

Acidente na A33 junto à saída para o IC20 sentido Charneca da Caparica / Nó das Casas Velhas. Há fila com cerca de 1km

Trânsito Lento

Nos acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir de Campolide. No sentido contrário do Eixo há fila entre a Ameixoeira e a ligação ao túnel do Grilo

No final da A2 em direção à Ponte 25 de Abril há fila a partir da baixa de Almada.

Na 2ª Circular em direção a Sacavém há fila entre as Torres de Lisboa e o radar. No sentido contrário há abrandamentos entre a zona do relógio e a saída para Benfica.

Porto - 17:15

Trânsito Lento

Na Av. AEP sentido Matosinhos / Porto

No final da A3 para a VCI

Na A4 no sentido Porto - Amarante, na saída para Ermesinde

Lisboa - 17:00

Trânsito Lento

Nos acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir de Campolide. No sentido contrário do Eixo há fila entre a Ameixoeira e a ligação ao túnel do Grilo

Na 2ª Circular em direção a Sacavém há fila entre as Torres de Lisboa e o radar. No sentido contrário há abrandamentos entre a zona do relógio e a saída para Benfica.

Porto - 17:00

Trânsito Lento

Na Av. AEP sentido Matosinhos / Porto

No final da A3 para a VCI

Na A4 no sentido Porto - Amarante, na saída para Ermesinde