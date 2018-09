Trânsito lento no regresso a casa

Lisboa - 18:35

Acidente na CRIL em Olival Basto, no sentido Algés / Sacavém. Há fila desde os túneis de Benfica.

Trânsito Lento

Nos acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir de Campolide.

Na 2ª Circular em direção a Sacavém há fila entre o estádio da Luz e as Calvanas. No sentido contrário há paragens entre o radar e o Campo Grande

No IC19 em direção a Sintra há paragens entre Alfragide e Queluz. Na N117 para o Borel há demora na reta do hipermercado.

Porto - 18:35

Trânsito Lento

Na VCI em direção à Ponte da Arrábida há fila entre o nó da A3 e o tabuleiro onde está um pesado avariado na via direita. No sentido contrário há paragens entre Francos e a saída para as Antas.

Na Av. AEP há fila no sentido Matosinhos / Porto desde a Ponte de Leça.

Na A3 para a VCI há fila desde o nó com a A4.

Na A4 no sentido Porto - Amarante, com fila entre Águas Santas e a saída para Ermesinde

Lisboa - 18:10

Trânsito Lento

Na CRIL no sentido Algés / Sacavém há fila entre a Pontinha e Olival Basto.

Porto - 18:10

Acidente na Via Norte na zona da Estalagem no sentido Porto / Maia na via esquerda. Há demora desde o nó da A4

Trânsito Lento

Na VCI em direção à Ponte da Arrábida há fila entre a zona do Amial e o tabuleiro. No sentido contrário há paragens entre a Via Norte e a saída para as Antas.

Na Av. AEP há fila no sentido Matosinhos / Porto desde a Ponte de Leça.

No final da A3 para a VCI

Na A4 no sentido Porto - Amarante, na saída para Ermesinde

Norte - 18:10

Na A32, devido a capotamento de viatura pesada com queda de mercadoria ( peças metálicas ) na via, está encerrado o acesso da A32 para Gaia pela N 227

Alternativa: Entrar na A32 em direção a sul / Oliveira de Azeméis (cerca de 4 km) e nesta portagem sair e voltar a entrar na A32 para norte (Gaia).

Lisboa - 17:50

Trânsito Lento

No IC19 em direção a Sintra há paragens entre Alfragide e Queluz.

Porto - 17:50

Acidente na Via Norte na zona da Estalagem no sentido Porto / Maia na via esquerda. Há demora desde o nó da A4

Trânsito Lento

Na VCI entre Francos e a Ponte da Arrábida nos dois sentidos.

Na Av. AEP no sentido Matosinhos / Porto

No final da A3 para a VCI

Na A4 no sentido Porto - Amarante, na saída para Ermesinde

Norte - 17:50

Lisboa - 17:40

Trânsito Lento

Na 2ª Circular em direção a Sacavém há fila entre as Torres de Lisboa e o Campo Grande.

No IC19 em direção a Sintra há paragens entre a Amadora e Queluz.

Porto - 17:40

Trânsito Lento

Na VCI entre Francos e a Ponte da Arrábida nos dois sentidos.

Na Av. AEP no sentido Matosinhos / Porto

No final da A3 para a VCI

Na A4 no sentido Porto - Amarante, na saída para Ermesinde

Norte - 17:35

Lisboa - 17:20

Trânsito Lento

Na 2ª Circular em direção a Sacavém há fila entre as Torres de Lisboa e o Campo Grande.

Porto - 17:20

Trânsito Lento

Na Av. AEP no sentido Matosinhos / Porto

No final da A3 para a VCI

Na A4 no sentido Porto - Amarante, na saída para Ermesinde

Lisboa - 17:02

Trânsito Lento

No Porto a esta hora ainda não há registo de dificuldades