Médico do coração artificial reclama maior investimento e reforma na saúde

Conta com mais de 10 mil cirurgias no currículo, mas este ano José Fragata esteve em destaque pelo implante do primeiro coração artificial definitivo em Portugal. O cirurgião cardiotorácico esteve à conversa com a TSF sobre o ano que está quase a acabar e o que aí vem, e recorda como momento mais marcante os incêndios. Já quanto à personalidade que mais se destacou, não esquece Ronaldo, mas elege o Papa Francisco.

"É obrigatório referir os fatídicos incêndios no centro do país onde perderam a vida quase 120 pessoas e arderam quase 500 mil hectares. É uma triste revelação de políticas florestais desadequadas, mau ordenamento ambiental, atitudes laxistas e responsabilidades acumuladas. Esse seria para mim o pior momento do ano no país. Podia facilmente destacar o Cristiano Ronaldo pelo Prémio FIFA, mas vou escolher o Papa Francisco, que não sendo português, é de todos. Durante a visita a Fátima e na canonização dos dois videntes, num momento conturbado, este Papa mantém palavras de grande serenidade e um constante apelo à paz e consegue enquadrar na mais profunda bondade o que testemunhamos todos os dias e foi o que vimos em Fátima."

O diretor do Serviço de Cirurgia Cardiotorácica do Hospital de Santa Marta, em Lisboa, tem alguns desejos para 2018, que passam pela paz, crescimento da economia portuguesa e ainda um maior investimento na saúde. "Espero que não aconteça um conflito militar em grande escala. Espero que a economia portuguesa continue a crescer e que saiba manter o balanço entre a pressão parlamentar, a tendência para aumentar a dívida pública e o crescimento real da economia. Não gostávamos de repetir experiências anteriores. Relativamente à saúde, claramente é preciso um maior investimento nos cuidados de saúde e no sistema de saúde e algumas medidas de verdadeira reforma que até agora não existiram."

E para que tudo corra bem em 2018, José Fragata deixa alguns conselhos para o coração. "Podem andar a pé, evitar ser hipertensos, evitar a obesidade, combater o sedentarismo, a hipertensão, vigiar os níveis de colesterol. No fundo, fazer uma vida saudável e equilibrada. As pessoas não são só físicas, as emoções e os afetos desempenham um papel muito grande no equilíbrio, na homeostasia, aliás estamos neste momento a viver um período de grandes afetos para o país."