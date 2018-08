Este sábado é o dia mais quente desta onda de calor

O aviso vermelho para onze distritos de Portugal continental vai manter-se até ao final do dia de domingo. Uma informação que não surpreende, uma vez que, este sábado, os termómetros registaram as temperaturas mais elevadas desta onda de calor.

A temperatura máxima mais alta foi de 46 graus e fez-se sentir nos distritos de Santarém, Évora e Setúbal. A máxima mais baixa (35 graus) foi registada nos distritos de Aveiro e Porto.

A meteorologista Paula Leitão diz à TSF que espera que as temperaturas não subam no domingo: "Embora a temperatura mantenha valores da mesma ordem de grandeza ficamos à espera de que pelo menos não suba mais, que hoje tenha sido o dia mais quente desta série de dias."

Só a partir de segunda-feira, é que as temperaturas vão descer de forma significativa e há até locais onde se prevê alguma chuva.

Na terça-feira mantém-se a descida da temperatura: "Vão atingir-se os valores a que nós estávamos habituados antes deste episódio de tempo quente. Também já vamos ter alguma nebulosidade no litoral oeste e até a possibilidade de chuva fraca a norte do Cabo do Carvoeiro", adianta a meteorologista.

Lisboa, Setúbal, Bragança, Évora, Guarda, Vila Real, Santarém, Beja, Castelo Branco, Portalegre e Braga estão em aviso vermelho até ao final do dia de domingo.