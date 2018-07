A sexta cria do casal de cagarros mais famoso dos Açores nasceu há uma semana.

O canto da cria ainda não permite saber se é macho ou fêmea. Vai ter de crescer mais umas semanas e vocalizar até que se perceba o som mais agudo ou mais grave, que distingue o sexo entre os cagarros.

Para já, é uma bola de pelo com bico. Alimentada pelos progenitores que, por ora, ainda protegem a cria, com a presença permanente no ninho.

Em outubro, os adultos rumam a Sul, para o calor do Brasil, e o cagarro juvenil abandona finalmente o ninho que podemos ver em direto na página da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA).

Tânia Pipa, técnica da SPEA que orienta este projecto, guia-nos o olhar para este ninho.

Da postura do ovo ao dia em que a cria abandona o ninho, tudo fica documentado em vídeo: