Estivadores denunciam ameaças para aderir a greve. PJ está a investigar o caso

A unidade da Polícia Judiciária (PJ) especializada em crimes violentos está a investigar as alegadas ameaças feitas aos estivadores do Porto de Leixões que se recusaram a aderir à greve às horas extraordinárias

Os estivadores de Leixões afirmam estar a ser pressionados para aderir à greve, que começou no último mês passado, e que está a paralisar o porto de Setúbal.

As ameaças aconteceram terão acontecido pela primeira vez em 2016, durante as primeiras grandes greves nos portos de Lisboa e Setúbal. Agora estarão a repetir-se.

Ouvido pela TSF, Américo Vieira, presidente da assembleia-geral da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores Portuários (FNSTP), relata que vários trabalhadores foram ameaçados "nos postos de trabalho, com escritos nos vidros dos automóveis e em esperas à porta de casa".

O Jornal de Notícias adianta que o sindicato dos estivadores de Leixões já enviou um documento aos grupos parlamentares a explicar o sucedido e pede a intervenção dos deputados.

A Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores Portuários (FNSTP) acusa o Sindicato dos Estivadores e da Atividade Logística (SEAL) de estar por trás das ameaças, querendo eliminar as restantes estruturas sindicais. "Um dos grandes objetivos é minorar este sindicato. É torná-lo fraco, para tomar conta do Porto de Leixões", afirma Américo Vieira.

Há um mês que decorre uma greve paralela dos estivadores precários, no Porto de Setúbal, que, no entanto, não está a ter impacto junto dos estivadores dos outros portos do país. Um carregamento previsto de 700 automóveis produzidos na fábrica da Autoeuropa, em Palmela, - e que deveria ser carregado no Porto de Setúbal - acabou por ser feito em Leixões.

A federação considera que o SEAL já poderia ter resolvido a situação de dezenas de trabalhadores, mas que preferiu guiar-se por agendas próprias de poder.

Em resposta à TSF, António Mariano do Sindicato dos Estivadores e da Atividade Logística diz que as denúncias de ameaças não avançam com nomes "As pessoas quando não são acusadas com nomes em concreto e situações em concreto não se podem defender."



António Mariano diz que está é uma campanha suja e sublinha que não tem problemas com sindicatos.

