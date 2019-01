Estivadores preparam nova greve nos portos já este mês

O Sindicato dos Estivadores e da Atividade Logística (SEAL) apresentou esta quarta-feira um novo pré-aviso de greve à prestação de trabalho nos vários portos nacionais.

Segundo o documento do pré-aviso de greve publicado no blog oficial do SEAL, a nova paralisação está agendada das 8 horas do dia 16 de janeiro até às 8 horas do dia 1 de julho.

"Enquanto aguardamos a satisfação dos compromissos assumidos no momento da assinatura do acordo relativo ao porto de Setúbal - especialmente no que respeita aos portos de Leixões e de Lisboa, onde existem desenvolvimentos positivos alcançados pela mediação - verificamos que não se encontram minimamente satisfeitas as garantias de resolução dos problemas assinalados nos restantes portos nacionais, especialmente no porto do Caniçal, as quais faziam parte integrante desse acordo, o que nos obriga à declaração de novo pré-aviso de greve, o qual inclui medidas relativas a questões laborais no porto de Praia da Vitória", justifica o sindicato.

Esta greve envolverá "todos os trabalhadores portuários efetivos e também aqueles que possuam vínculo contratual de trabalho portuário de duração limitada".