Estrada Nacional 10 com circulação alternada devido a acidente

A Estrada Nacional 10 está com circulação alternada (uma única faixa vai servindo alternadamente para escoar o trânsito) ao quilómetro 67, na Marateca, Setúbal, devido a um acidente entre um camião e um veículo ligeiro de passageiros que provocou um ferido grave e um ligeiro, disse fonte da Proteção Civil.

Segundo a Proteção Civil, a colisão entre o pesado e o ligeiro ocorreu cerca das 7h30, provocando ferimentos graves na condutora do veículo ligeiro que foi transportada para o hospital Garcia de Horta, em Almada.

O condutor do pesado sofreu ferimentos ligeiros e foi assistido no hospital de Setúbal, de acordo com a mesma fonte.

No local estiveram 19 operacionais e oito veículos, que fizeram a limpeza da via para que a circulação pudesse ser retomada, sendo feita de forma alternada pela berma.