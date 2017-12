"Então, mas eles não vendem pneus? O que estão eles a fazer com comida?". Terá sido com estas perguntas que Jay Fai, considerada lenda da comida de rua na Tailândia, reagiu ao convite para comparecer na gala de entrega das estrelas Michelin.

Mas, como conta o The Guardian, a história da distinção do restaurante e daquela que é considerada a "rainha da streetfood" deste país do sudeste asiático não fica por aqui. Segundo o jornal britânico, Jay Fai, de 72 anos, nunca tinha ouvido falar do Guia ou das estrelas Michelin, e nunca se tinha preocupado com prémios ou distinções.

Aliás, nas últimas décadas, além de cozinhar as famosas e generosas omeletes de caranguejo e a fumegante massa de camarão - que sempre levaram locais e turistas ao pequeno espaço nos arredores de Banguecoque - Jay Fai pouco mais tinha feito, preferindo concentrar-se nos pratos que a levam agora a ser conhecida e reconhecida nos quatro cantos do mundo. Um reconhecimento difícil de aceitar por parte da tailandesa, que teve, inclusive, se ser convencida pela família e pelos responsáveis daquele que é um dos prémios com mais prestígio internacional.

Passamos a explicar. Depois de saber do prémio, a cozinheira disse desconhecê-lo. Após o convite para a gala de entrega da distinção, perguntou por que razão iria marcar presença. O passo seguinte, ser informada de que não teria de fazer nada durante a cerimónia. Mas, ainda assim, acabou por rejeitar, e teve ser a filha - que é também uma das funcionárias do pequeno restaurante - a convencê-la a fechar o espaço por um dia para que Jay Fai pudesse estar presente na cerimónia.

Já na cerimonia, no hotel Grand Hyatt, conta o The Guardian, Jay Fai terá ficado em choque ao olhar para os chefes cozinheiros vindos de todo o mundo - temendo que a convidassem para uma qualquer competição culinária - e o nervosismo só parou quando, já com o prémio nas mãos, pensou: "Esta é a minha conquista de vida".

Por estes dias, o restaurante, que fica situado nos arredores da capital tailandesa, está sempre cheio, com filas que podem fazer desesperar qualquer turista menos prevenido. Mas, para a premiada Jay Fai, a verdade é que nem tudo são rosas. Nos últimos tempos, alguns trabalhadores do fisco começaram a aparecer no restaurante e a fazer perguntas. Sem pensar duas vezes, a rainha da comida de rua deixou o aviso: "Se continuam a pressionar-me vou devolver este prémio Michelin. Vou devolvê-lo. Esperem para ver".

