Estufadinho à Castro

É na química dos sabores que José Ribeiro e Castro, se reinventa. O cozinheiro e Castro, como era conhecido nos bonecos do Contra-Informação.

O antigo líder do CDS senta-se à mesa da rádio, com a filha mais velha, Ana Marta Castro. E a conversa tem o tempero da política, que deixou em 2015, quando renunciou ao mandato de deputado. "O meu pai é mais feliz assim", acredita Ana, que vê no pai um futuro líder de um movimento independente.

A causa da cidadania orienta-lhe os passos, por estes dias. A família, uma bússola.

Ana, serve a feijoada do pai, como prato preferido. José Ribeiro e Castro, deixa a receita de um estufadinho que lhe saiu das mãos no último Natal. E trocam abraços cúmplices, como só se podem trocar a uma mesa onde as pessoas se gostam e a comida nem sempre é o prato principal.

"Uma questão de ADN", da autoria de Teresa Dias Mendes

"Uma questão de ADN", com José Ribeiro e Castro e Ana Marta Castro. Para ouvir esta quinta-feira, depois das 20h00, na antena da TSF, e em permanência em ww.tsf.pt.