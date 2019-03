Europa avalia o que fazer ao Boeing 737 Max 8

A Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA), que também define as regras para os aviões que voam em Portugal, promete uma decisão, para breve, sobre o modelo da Boeing envolvido no acidente do último fim de semana na Etiópia e há quatro meses na Indonésia, matando mais de trezentas pessoas.

A TSF começou por contactar a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) para tentar saber se Portugal seguiria o caminho da China, Indonésia e Etiópia que suspenderam os voos dos aviões do modelo Boeing 737 Max 8, um dos aviões mais recentes do fabricante norte-americano.

Entre as quase três dezenas de transportadoras que operam estes Boeing, apenas uma, a Norwegian Air Shuttle, opera em Portugal .

A ANAC remete qualquer decisão para a Agência Europeia para a Segurança da Aviação que contactada pela TSF confirma que está a acompanhar de perto a investigação que está a ser feita na Etiópia, estando em contacto com o construtor e com a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos da América.

A AESA acrescenta que apenas aguarda pela informação necessária para avançar com eventuais medidas sobre estes aviões o mais rapidamente possível.

