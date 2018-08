Europa preparada para ajudar Portugal. Até agora só foram pedidos mapas

A Comissão Europeia garante que está preparada para coordenar o envio de mais ajuda internacional para combater o incêndio que há uma semana atinge o Algarve.

Carlos Martin, o porta-voz do comissário europeu com a pasta da Proteção Civil, adianta à TSF que até agora as autoridades portuguesas pediram o envio de mapas com imagens detalhadas de satélite que revelam o impacto do fogo.

Nos últimos seis dias foram enviados 19 mapas, mas Bruxelas confirma que está disponível para mais: "Estamos sempre em contacto com as autoridades portuguesas e com as de outros países que podem ajudar caso Portugal peça esse apoio suplementar", detalha Carlos Martin.

O porta-voz acrescenta que, "por agora, estamos a enviar imagens de satélite, mas estamos prontos para mobilizar e coordenar a ajuda de outros países membros caso se considere que é necessário. Quando nos fazem esses pedidos coordenamos os meios disponíveis nos vários países, podendo ser meios humanos, especialistas na extinção de incêndios como bombeiros, mas também meios materiais, aviões, helicópteros, em função do tipo de ajuda pedido".

Carlos Martin detalha o apoio que pode chegar da Europa.

Além das imagens de satélite pedidas à Comissão Europeia, Portugal já requisitou diretamente a Espanha uma ajuda que chegou na forma de três aviões.

O porta-voz do comissário da Proteção Civil acrescenta que continuam em contacto com as autoridades portuguesas para perceber se será preciso enviar mais alguma ajuda para Portugal, ativando o Mecanismo Europeu de Proteção Civil.