"Evitem o adultério, a perda de sentidos e o amor. Com a droga não me tenho preocupado"

Esta semana, o Governo Sombra teve uma emissão em formato especial, com ministros convidados e tudo, em direto do México, mais precisamente de Guadalajara, onde se realiza a maior Feira do Livro da América Latina, a segunda maior a nível mundial, que teve este ano Portugal em destaque.

Capicua subiu ao palco para assumir o "ministério da Medusa". Lembrando que no dia 25 de novembro se assinalou o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, a rapper portuguesa assinalou que "como é habitual, nesta altura do ano saem os dados estatísticos relativos à violência doméstica em Portugal e, entre janeiro e novembro, já foram assassinadas 24 mulheres às mãos dos maridos e companheiros". Evocando a personagem da mitologia grega, Capicua passou a explicar que "a medusa foi transformada em monstro por ter sido dada como culpada da sua própria violação, e a maldição faz com que todas as pessoas que olhem para ela se transformem em pedra - e é um bocado o que acontece em relação à violência contra as mulheres, normalmente o dedo está apontado à vítima e não ao agressor", denotando que este é um problema cultural, Capicua defendeu que é preciso uma maior sensibilização para o problema, sobretudo junto dos juízes portugueses .

Ricardo Araújo Pereira recordou alguns casos polémicos da justiça portuguesa e assinalou mais um caso recente, em que houve um pedido de redução de pena para um homem que matou uma mulher, "porque ele "amava" a vítima". O humorista explica que tem tido este problema em consideração na educação que transmite às filhas: "Digo-lhes para evitarem o adultério, a perda de sentidos e o amor. Com a droga não me tenho preocupado muito."

Para além da rapper Capicua, foram também ministros-sombra Francisco José Viegas, José Eduardo Agualusa, Manuela Júdice e Afonso Cruz.

