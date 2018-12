Explosão junto a residência de estudantes causa quatro feridos graves em Peniche

Uma explosão de gás junto a uma residência de estudantes em Peniche causou pelo menos seis feridos, quatro graves e dois ligeiros.

Segundo informou o presidente da câmara de Peniche à TSF, a explosão ocorreu na rua pelas 12h45, mas terá sido provocada por uma fuga de gás na residência.

Os feridos são funcionários que levavam a cabo trabalhos na via pública, com entre os 24 e os 45 anos, confirmou o INEM à TSF.

Pelo menos quatro trabalhadores foram assistidos pelo INEM com queimaduras graves.

No local estão dois helicópteros do INEM e três ambulâncias do INEM, do Hospital de Caldas da Rainha e do hospital de Torres Vedras.