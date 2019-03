Expresso já tem nova direção. João Vieira Pereira assume comando da equipa

Já é conhecida a nova direção do semanário Expresso, que conta com João Vieira Pereira como diretor. Mas as novidades não ficam por aqui. Também David Dinis, ex-diretor do Público, e Paula Santos, que era, até agora, editora executiva do jornal, entram para a direção. Martim Silva, Miguel Cadete e Marco Grieco, diretor de arte, serão os restantes elementos da equipa.

PUB

João Vieira Pereira já fazia parte da direção antes liderada por Pedro Santos Guerreiro ocupando o cargo de diretor executivo, em conjunto com Martim Silva.

Pedro Santos Guerreiro saiu da direção do semanário há precisamente uma semana, sendo substituído interinamente e provisoriamente por Ricardo Costa.

O semanário avançou ainda que Pedro Santos Guerreiro manterá "uma ligação com o jornal, como colunista".

Numa nota interna, Francisco Pedro Balsemão agradeceu a Pedro Santos Guerreiro "a sua lealdade, rasgo, combatividade e entrega ao Expresso e às suas causas e projectos, desde o Diário ao lançamento do saco de papel, e ainda a Tribuna e o 2:59".

"Agradecemos, em particular, o seu contributo para a digitalização do jornal e para o aumento da produtividade da redação, que continuarão o seu curso.​​", escreveu o CEO do Grupo Impresa.