Falta combustível em Viseu. "Sabe o que vou fazer se não conseguir ir trabalhar? Vou meter baixa"

Na cidade de Viseu há uma autêntica corrida aos postos de abastecimento. Há bombas fechadas, outras têm apenas alguns combustíveis. O gasóleo é o que mais falta. As filas são muitas em alguns locais. Há casos de pessoas que esperaram uma hora para encher o depósito.

"Hoje da parte da manhã ficamos sem gasóleo. Só estamos com reservas para os carros de emergência", contou à TSF Bruno Martins, funcionário de umas bombas situadas no centro da cidade de Viriato, e que hoje não tem parança.

"Já não há gasóleo", farta-se se dizer aos clientes que fazem fila para abastecer. Junto às bombas estão afixadas várias folhas a informar que só há gasolina 95, combustível que no máximo chega até amanhã de manhã.

Com medo, muitas pessoas estão a encher o depósito. É o caso de Cristina Fonseca. "Tenho receio, vim aqui de propósito porque o que anunciaram no Telejornal se está a efetivar que é a falta de gasolina e de gasóleo nos nossos carros e nós precisamos de ir trabalhar", afirmou.

Etelvina Verónico também está preocupada sobretudo com o emprego. "Faço 44 quilómetros no mínimo por dia para ir trabalhar. Assustada não estou. Sabe o que vou fazer se não conseguir ir trabalhar? Vou meter baixa, é a única solução", defendeu à TSF.

Também a pensar nas mini-férias da Páscoa há quem jogue no seguro, não vá o combustível não ser reposto até ao final da semana. "Está a chegar a altura da Páscoa e tenho que me deslocar e faz falta. Não tendo [combustível] no carro, os transportes públicos também não vão ter certamente", sustentou Daniel Monteiro.

