Bicicletas em Lisboa não chegam para "as encomendas" e já há várias queixas

O vereador de mobilidade da autarquia, Miguel Gaspar, revela à TSF que, nesta fase, "devíamos ter mais bicicletas. Temos 500 e qualquer coisa e devíamos ter cerca de 700". Além disso, explica Miguel Gaspar, nas últimas semanas, foram retiradas quase uma centena de bicicletas partilhadas do sistema Gira, que apresentavam cestos partidos, mas a reposição só deverá estar concluída em setembro.

O vereador da câmara de Lisboa admite que "o processo de manutenção e reposição está a demorar mais tempo do que aquilo que gostaríamos" e responsabiliza a Órbita, a empresa que fornece as bicicletas, porque "não está a dar resposta ao ritmo de reparação e manutenção".

Ouça aqui os esclarecimentos do vereador de mobilidade da autarquia à TSF.

Miguel Gaspar defende que é necessário um trabalho conjunto para acelerar o processo, até porque a procura superou em muito as melhores expectativas. O autarca destaca a adesão elevada ao Gira. "Por dia, são feitas cerca de 4500 viagens e no melhor dia, chegámos às 4900", com 13 mil passes vendidos desde janeiro.

Na resposta, o responsável pela mobilidade partilhada da Órbita salienta precisamente o "sucesso extraordinário" do Gira, considerando que "é normal que tenhamos fases em que a resposta pode ser um bocadinho mais lenta". Diogo Santiago lembra que "Lisboa não é propriamente uma cidade para andar de bicicleta" e que falta conhecer os "comportamentos pendulares" dos utilizadores.

Nas redes sociais, as críticas são constantes. Os utilizadores lamentam a falta de bicicletas nas várias estações espalhadas pela cidade.

