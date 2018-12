Familiares dos reclusos de Custóias em vigília

Contestam o que dizem ser a falta de condições mínimas e escassez de recursos na sequência da greve dos guardas prisionais, que se arrasta desde o início do mês.

Já na semana passada os reclusos recusaram almoçar na cantina, em sinal de protesto e as visitas chegaram mesmo a ser canceladas.

Susana Crista, irmã de um dos detidos, disse à TSF que quem está em Custóias já está a cumprir pena e merece ter dignidade, daí a vigília desta tarde.

Irmã de detido pede dignidade para os reclusos. Ouça as declarações de Susana Crista

"Temos lá os nossos familiares e queremos que cumpram a pena com os serviços mínimos e neste momento não estão a ter os serviços mínimos, por isso vamos fazer a vigília. Há muitas coisas lá que não são dignas.

O meu irmão diz que estão fechados, só abrem as celas para comer, não há produtos de higiene, nem tabaco. Há muita confusão, muitos estão, logo de manhã, à procura de beatas no chão mal abrem as celas...".

Os famíliares dos reclusos do Estabelecimento Prisonal de Custóias concentram-se a partir das 14h, à porta da cadeia.

Na sexta-feira, reclusos das alas A, B e C da prisão de Custóias, recusaram acatar ordens dos guardas prisionais e arremessaram objetos, em protesto contra as condições e alimentos do refeitório, o que terá motivado mesmo o disparo de tiros para o ar para debelar a situação.

O conflito foi explicado pelo facto de os reclusos terem sabido que não iriam ter visitas devido a uma greve.