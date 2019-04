Sempre quis visitar um farol? Hoje pode ser o dia

"Os faróis abertos a visitas podem assim ser visitados de forma gratuita, entre as 14h00 e as 17h00. Esta comemoração tem como objetivo sensibilizar o público para a diversidade e vulnerabilidade do património, bem como para o esforço envolvido na sua proteção e conservação", anunciou a Autoridade Marítima Nacional (AMN), em comunicado.

Em Portugal continental vão estar abetos os faróis de Montedor, Leça, Aveiro, Cabo Mondego, Penedo da Saudade, Cabo Carvoeiro, Berlenga, Cabo Espichel, Sines, Cabo Sardão, Cabo de S. Vicente, Santa Maria e Vila Real de Santo António.

Já nos Açores, os faróis abertos são os de Ferraria, Arnel, Cintrão, Gonçalo Velho, Contendas, Ponta da Barca, Ponta da Ilha, Albarnaz, Lajes Flores e Ponta do Topo, enquanto na Madeira podem ser visitados os faróis de Ponta do Pargo e São Jorge.