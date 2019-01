Farol com boa culinária no Portinho da Arrábida

Baía formosa, de águas azul turquesa, contratando com o verde da serra e o tom esbranquiçado da areia, o Portinho da Arrábida é um dos lugares mais belos da costa portuguesa. Um quadro magnífico, para contemplar tempo sem fim, num deleite para a vista.

Para exercitar o físico, uma curta caminhada, pouco mais de 300 metros a partir da Casa do Gaiato, leva-nos à gruta onde foi construída, no século XVII a capela de St.ª Margarida.

Para retemperar energias, seguindo na direção do areal do Portinho da Arrábida, alvo das investidas oceânicas nos dias de maior tormenta, lobrigamos o Farol, o último restaurante antes da praia.

TSF à Mesa - Restaurante Farol

Localização esplêndida, a dois passos do mar. O espaço interior é amplo e praticamente, todo envidraçado, o que garante boa luz natural e uma panorâmica fantástica: ao fundo, erguendo-se no horizonte, as torres de Tróia, no extremo da comprida península, frente a Setúbal.

Restaurante aberto desde 1985, mantém ritmo de qualidade, conduzido por Orlando Soares, que deixou o mundo automóvel para acelerar no espaço que o pai dirigiu durante muitos anos.

O peixe fresco e a comida de tacho, em particular massadas e arrozes são o ponte forte da ementa deste restaurante simples e de caráter prático, fatores aliás percetíveis na amesendação básica. Pormenor significativo: copos adequados para o vinho.

As amêijoas à Bulhão Pato que chegam à mesa desviam o olhar, até aí preso à beleza da paisagem,

Alternativa aos bivalves são as gambas ao alhinho; mexilhão à espanhola; salada de ovas ou de polvo e muxama de atum. O peixe é seco em salga e cortado em fatias muito finas. É conhecido por presunto do mar,

O marisco também pode ser opção: sapateira, camarão ou santola.

O peixe fresco é uma boa escolha: belos exemplares de robalo de mar e de dourada revelaram adequado tratamento na grelha. Lombos suculentos, plenos de frescura e sabor deliciaram o palato.

Linguado, garoupa, sargo, pregado salmonetes, cantaril; chocos ou lulas grelhadas e ainda robalo e garoupa de viveiro. Na época. as sardinhas são outra saborosa opção.

Especialidade da casa, a par da caldeirada, outro prato icónico: massa de garoupa e gambas. Servida, igualmente, para duas pessoas, evidenciou culinária harmoniosa; um hino aos sabores.

Para duas pessoas, outras opções: arroz de tamboril com gambas; garoupa à Farol com lagosta; massa ou arroz de lagosta ou de garoupa ou de amêijoas e gambas. Há ainda massa de cantaril

Muito limitada a escolha no domínio dos pratos de carne, marcados pela trivialidade das febras de porco na brasa; carne de porco à alentejana e costeleta de vitela barrosã.

Nas sobremesas, recomenda-se a tarte de laranja e a mousse de chocolate com flor de sal.

Boa garrafeira. Serviço simpático neste restaurante que é um verdadeiro FAROL. No Portinho da Arrábida.

Localização: Portinho da Arrábida (Setúbal)

Telefone: 212 181 177