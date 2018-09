Fazer, de bicicleta, a Nacional 2 em dois dias? Ele acredita que é possível

Será uma corrida contra os quilómetros, as pernas cansadas, as dores nos joelhos. O cronómetro vai medir, em dias, dois. Certos. É essa a medida que Tiago Cação considera ser a certa para distinguir esta viagem de outras que já se fizeram na Nacional 2.

Aqui, na TSF, vamos acompanhar as pedaladas e as aventuras do ciclista por um fim de semana. Podem também seguir a viagem no Twitter .

Tiago Cação nasceu em Montemor-o-Velho em 1983. Reside atualmente em Lisboa. Formado em Turismo e com frequência no Curso de Marketing no I.S.C.A (Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro). Foi programador cultural e guia de viagens nas Ilhas Lofoten, na Noruega, hoje é produtor executivo na industria musical e Tour Manager do António Zambujo. Por paixão é Fotógrafo e escritor de viagens. Tem publicações no Observador, TSF, Visão Viagens, National Geographic, Jornal o Globo e na Folha de São Paulo.

"Em fevereiro fiz, em catarse, a Nacional 2 de Bicicleta em sete dias. Com chuva, com neve, com vento e com 15 quilos de carga nos alforges. Foi das viagens mais bonitas que fiz na minha vida. Nessa viagem até conheci o Cândido Barbosa, que andava a preparar uma prova que se realizou pela primeira vez este ano: o Grande Prémio de Portugal Nacional 2. Uma prova que atravessa o País, de Chaves a Faro, naquela que é a maior estrada da Europa e a terceira maior do mundo.

Em junho, novamente em catarse, fiz este trajeto em três dias. Mas a minha consciência social deixou-me alertado para a necessidade de promover o interior do país. Este percurso, que pode ser feito de várias maneiras, merece ser feito por todos os portugueses uma vez na vida, para se perceber a diversidade do país e a adversidade que o interior do país enfrenta.

Desta vez, não em catarse, decidi tentar fazer a Nacional 2 em dois dias. Porque esta já mítica estrada despertou em mim, 12 anos e 8 cirurgias depois, o gosto pelo desporto, neste caso, o ciclismo! Será que vou conseguir? Não interessa. Interessa é estar lá, porque lá sempre encontrei a paz!"