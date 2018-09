FECTRANS disposta a negociar salários dos trabalhadores com o grupo Barraqueiro

A Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS) garante que está pronta para negociar com o grupo Barraqueiro os aumentos salariais dos trabalhadores das várias empresas de transporte rodoviário de passageiros que fazem parte do grupo.

Os dados da FECTRANS indicam que a o salário médio nas empresas do grupo é de 640 euros, valor que Luís Cabaço Martins, da administração do grupo Barraqueiro diz estarem 8% a 10% acima do que é praticado no setor.

Em declarações à TSF, José Manuel Oliveira, da FECTRANS, garante que não houve acordo entre o grupo Barraqueiro e os sindicatos. Antes, a administração do grupo tinha-se mostrado incrédula com a decisão dos trabalhadores em avançar para uma greve, garantindo que os trabalhadores receberam aumentos acima do acordado com os sindicatos.

"Discussão e negociação têm existido, não tem é conduzido a nenhum acordo em particular, portanto incrédulos estão certamente os trabalhadores", garante José Manuel Oliveira, trabalhadores esses que diz "já há alguns anos a esta parte não verem ser negociado com a sua organização sindical o aumento dos salários e a valorização do trabalho".

"Incrédulos estão certamente os trabalhadores"

"A greve não é um fim em si mesmo. Se há tanta disponibilidade para a negociação como a administração diz, vamos reunir e discutir", diz José Manuel Oliveira, monstrando-se confiante de que irão chegar a acordo "rapidamente".

A FECTRANS tem como objetivo vir a estabelecer no futuro um salário mínimo superior a 700 euros.

A greve dos trabalhadores está marcada para o dia 28 de setembro e tem como reivindicações o aumento dos salários, além da melhoria das condições de trabalho.