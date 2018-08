Feira de S. Mateus acaba com 261 mil copos de plástico

Com vista a reduzir a pegada ecológica e incentivar o público a deslocar-se para o certame de bicicleta, a organização da feira franca mais antiga de Portugal e Espanha criou ainda uma zona de estacionamento gratuito para estes veículos de duas rodas.

Este ano o evento ganha ainda um renovado bairro de restauração. "Era muito importante que a Feira de S. Mateus fizesse justiça à marca e à tradição de comer bem. Sabemos que em anos passados não foi exatamente assim e acreditamos que esta [nova] infraestrutura será um empurrão para qualificar também esta experiência de feirar à mesa", afirma Jorge Sobrado, vereador com os pelouros da Cultura e do Turismo na Câmara de Viseu.

O repórter José Ricardo Ferreira foi conhecer as novidades da Feira de São Mateus deste ano.

No final de julho, Viseu foi palco do Europead - Festival Europeu de Folclore, uma iniciativa que durante cinco das animou várias artérias da cidade de Viriato com os ritmos e danças de vários países europeus. O sucesso do Europead levou também os promotores da Feira de S. Mateus a apostar no folclore, que este ano acaba por ser o tema do secular certame.

"Das portas até ao coração da feira, dos grandes pórticos de luz, com sensivelmente sete metros de altura, até ao interior do pavilhão multiusos toda a feira irá ilustrar essa grande tradição, essa grande história virada para a etnografia e o folclore", frisa Jorge Sobrado.

No evento foi mesmo criado um novo palco, o #Viseufolk, instalado na Praça de Viriato, e que receberá os espetáculos de 67 grupos folclóricos da região.

Ao longo dos 39 dias de feira vão decorrer 130 eventos. No cartaz, o destaque vai para os concertos, que levarão a Viseu grandes nomes da música lusófona, como a brasileira Maria Rita que é uma das cabeças de cartaz.

A organização da feira franca espera receber mais de 1 milhão e 200 mil visitantes, o recorde de entradas registado o ano passado.