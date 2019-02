"Eu não estou a dizer que é o que vamos fazer, estou a dizer aquilo que os colegas nos têm dito e aquilo que iremos consultar: não haver aulas no 12º ano ao longo do 3º período ou durante um largo período do 3º período, de não haver avaliações aos exames - e desta vez não é até determinado momento, é sempre porque o ano letivo termina e a legislatura acaba."

O aviso foi feito, esta quarta-feira, pelo secretário-geral da Fenprof, no final de uma audiência com o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda.

Mário Nogueira critica o Governo por recusar negociar a recuperação do tempo total de serviço que esteve congelado e admite todas as formas de luta e por isso, reitera: "Tudo está em cima da mesa. É o que for necessário porque este Governo não pode ir-se embora e deixar a casa desarrumada tal como a tem neste momento. Tem que a arrumar e sobretudo, tem que cumprir a lei."

Secretário-geral da Fenprof admite todos os cenários no braço de ferrro entre o Governo e os professores

As organizações sindicais vão consultar todos os professores, para saber "até onde estão dispostos a ir", caso não haja sinal de negociação por parte do Governo.

Na próxima semana, os professores concentram-se em frente ao Conselho de Ministros e à Assembleia da República.

No protesto de dia 21, será anunciada a data de uma grande manifestação de professores a ser realizada em março.

