Viatura com material pirotécnico explode em Alcanena

Um veículo carregado com foguetes para as festas de Espinheiros, no concelho de Alcanena, explodiu esta manhã, cerca das 09h30, provocando um ferido ligeiro e danos num automóvel e em várias habitações.

O comandante dos bombeiros de Alcanena, Jorge Frazão, explicou à TSF que o veículo estava parado e na sequência da explosão ardeu uma outra viatura que estava ao lado.

O impacto da explosão causou ainda danos nos vidros de sete habitações e registou-se um pequeno incêndio na fachada de um edifício.

O ferido foi transportado para hospital de Torres Novas, com uma "crise de ansiedade", segundo o comandante dos bombeiros.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém (CDOS) disse que as causas do incidente são desconhecidas.

O alerta foi dado pelas 09:27 e pelas 11:00 o CDOS de Santarém indicou estar o incidente em fase de conclusão, decorrendo limpeza, avaliação e peritagens.

No local estiveram 27 operacionais, entre bombeiros e elementos da GNR e INEM, apoiados por 10 viaturas.